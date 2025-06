Chiara Poggi uccisa con due oggetti L’arma del delitto mai trovata e le ferite diverse tra loro | la nuova pista a Garlasco

Il mistero avvolge ancora il delitto di Chiara Poggi, uccisa con due oggetti diversi e senza che l'arma del delitto sia mai stata trovata. Le ferite diverse tra loro e la mancanza di una pista chiara alimentano i dubbi sulla verità nascosta dietro questa tragedia. Tra le tante questioni irrisolte, il movente e l'arma rappresentano ancora un enigma intrigante, lasciando aperte le porte a nuove ipotesi e approfondimenti.

Tra i tanti aspetti ancora da chiarire sul delitto di Garlasco, ce ne sono due che non trovano una soluzione: il movente e l’arma del delitto. Non la trovarono nella primissima inchiesta, che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi a 16 anni di carcere per la morte di Chiara Poggi, e non la trovano ora, nel nuovo filone di indagini che vede come unico indagato Andrea Sempio. Il movente, pur essendoci un condannato, non è mai stato chiarito. L’arma del delitto non solo non è mai stata trovata, ma non è stata nemmeno mai «identificata» con precisione. E ora, dopo 18 anni, si apre la pista delle due armi che potrebbe spiegare alcune ferite diverse tra loro. 🔗 Leggi su Open.online