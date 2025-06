CHIARA FERRAGNI OGNI SABATO IN PRIMA SERATA | firma con la RAI per diventare di nuovo regina | Accordo milionario

Chiara Ferragni, la regina delle influencer, si prepara a tornare in prima serata sulla Rai con un accordo milionario che promette di rivoluzionare il suo percorso mediatico. Dopo anni di successi nel mondo della moda e dei social, l’imprenditrice potrebbe conquistare nuovamente il pubblico televisivo come protagonista assoluta. Ma cosa sappiamo davvero di questa nuova avventura? Scopriamolo insieme, perché il suo ritorno in tv potrebbe essere il colpo di scena dell’anno.

La celebre imprenditrice e regina delle influencer potrebbe tornare in tv con un ruolo da protagonista. Cosa sappiamo. Chiara Ferragni ha iniziato il suo percorso nel 2009 con un blog, “The Blonde Salad”, dove condivideva i suoi look e consigli di moda. Inizialmente un hobby, il blog si è rapidamente trasformato in una piattaforma seguita da milioni di persone, grazie alla sua capacitĂ di anticipare le tendenze e di creare un legame autentico con il suo pubblico. La trasformazione in “regina degli influencer” è avvenuta grazie a una visione strategica e alla comprensione del potenziale dei social. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “CHIARA FERRAGNI OGNI SABATO IN PRIMA SERATA”: firma con la RAI per diventare di nuovo regina | Accordo milionario

