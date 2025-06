Chiara devo darti questa notizia Isola dei Famosi la naufraga lo viene a sapere e crolla in lacrime

Chiara Balistreri, giovane naufraga dell'Isola dei Famosi, ha conquistato il pubblico con il suo carattere deciso e la sua storia di grande forza. Ma cosa succede quando la verità più dura si svela? Scopriamo insieme come questa scoperta sconvolgente ha fatto crollare Chiara in lacrime, lasciando tutti senza parole e aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso di resilienza e coraggio.

Isola dei Famosi, la notizia bomba a Chiara Balistreri. Nell’attuale edizione del reality condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato, la 22enne si è messa più volte in mostra per le sue parole e i suoi modi sicuri. Recentemente la concorrente, che in passato è stata vittima di violenza domestica, aveva subito pesanti attacchi sui social. Chiara Balistreri è stata minacciata e offesa sulla pagina facebook di un’associazione contro la violenza sulle donne. Ad un post in cui chiedeva di donare il 5 per mille all’associazione la giovane è stata attaccata in modo orribile: “ Ti taglio la gola e gioco a calcio la tua testa ”, “Appena ti becco sei finita”, “Auguro un tumore a te e alla tua famiglia” alcuni dei commenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it