Chiambretti ' ridimensiona' De Martino | Chiamarlo fenomeno è troppo Sbagliato paragonarlo ad Arbore

Piero Chiambretti ha espresso la sua opinione su Stefano De Martino, sottolineando come il suo successo non renda giustificato chiamarlo fenomeno. Con un occhio critico e senza troppi veli, lo paragona a Arbore, evidenziando le differenze di stile e impatto nel panorama televisivo. Tra stili contrastanti e percezioni diverse, il dibattito sul vero valore di De Martino si infiamma, lasciando spazio a riflessioni sui meccanismi del successo in TV.

Piero Chiambretti dice la sua su Stefano De Martino, punta di diamante della Rai che mira a di lui quale possibile protagonista di programmi importanti. Lo fa con Riccardo Bocca, ospite del format YouTube Lo Sgabuzzino, dove commenta il successo dell'ex ballerino considerato sì un professionista.

