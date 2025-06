Chiamata ai referendum Possono debuttare 546 neo maggiorenni

I maggiorenni chiamati al voto per la prima volta in questa occasione sono 546, pronti a esercitare il loro diritto di partecipare attivamente alla democrazia locale. Con un totale di oltre 60.000 residenti e più di 45.000 aventi diritto, questa consultazione referendaria rappresenta un momento importante di coinvolgimento civico per tutta la comunità di Legnano. La loro voce potrebbe fare la differenza in una giornata cruciale per il futuro della città .

Sono 45mila 479 su un numero totale di oltre 60mila residenti i legnanesi aventi diritto al voto che avranno la possibilità di recarsi ai seggi per la consultazione referendaria di domenica e lunedì e che sono stati distribuiti nei 49 seggi elettorali che saranno aperti in città . Di questi oltre 45mila potenziali votanti, 21mila 802 sono uomini e 23mila 677 donne: i maggiorenni chiamati al voto per la prima volta in questa occasione saranno invece 546. Per la seconda volta gli elettori legnanesi delle sezioni dalla 39 alla 47, che sino alle Regionali 2023 avevano votato alla scuola Manzoni, avranno come plesso elettorale di riferimento l'ex scuola Cantù.

