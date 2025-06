Chi l’ha visto il Vaticano sapeva dei festini a luci rosse al Santuario della Bozzola | il documento inedito e l’ultimo messaggio dell’amico di Sempio prima della morte

Nel cuore del Santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco si celano segreti inquietanti che ora risalgono alla luce, collegando festini a luci rosse e misteriosi messaggi. La recente puntata di “Chi l’ha visto?” rivela nuovi dettagli su un’indagine che coinvolge ombre di potere e ricatti hard, portando alla ribalta il caso di Chiara Poggi. Un intreccio di misteri che potrebbe rivoluzionare tutto, lasciandoci chiedere: cosa si nasconde davvero dietro le mura sacre?

Le ombre del Santuario della Madonna della Bozzola di Garlasc o entrano ufficialmente nell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. La puntata di “ Chi l’ha visto?” in onda il 4 giugno riprende il discorso dove si era interrotto 7 giorni fa: dal contenuto della chiavetta USB della giovane uccisa nell’agosto di 18 anni fa che sarebbe in qualche modo legato allo scandalo dei ricatti hard. Ricatti di cui “a leggere gli atti dell’inchiesta – spiega l’inviato Vittorio Romano – si scopre che erano al corrente in tanti: le forze dell’ordine, il sindaco, eppure nessuno ha presentato denuncia. È stato un informatore dei carabinieri di un altro comune che ha fatto una soffiata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it