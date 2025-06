Chi ha vinto il Trofeo Tennis 3 di Vigonovo

Al Brenta Sport di Vigonovo si è appena concluso il emozionante Trofeo Tennis 3, una sfida tutta al femminile e di grande livello. La vittoria è andata a Martina Gambalonga del Guizza Plus Center, che con due set impeccabili 6/3 si è assicurata il trofeo più ambito. Un risultato che testimonia la passione e il talento delle giovani promesse del tennis italiano.

Al Brenta Sport di Vigonovo si è concluso il Trofeo Tennis 3, competizione di 3ª categoria solo al femminile. Armando e Daniel Giantin hanno consegnato la coppa più grande all'under 18 del Guizza Plus Center Martina Gambalonga che con un doppio 63 ha vinto la finale.

