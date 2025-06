chi fugge all alt è un pericolo per tutti quanti

Chi fugge all’alt è un pericolo per tutti, mettendo a rischio vite innocenti e alimentando il caos sulle nostre strade. La tragica vicenda di Bruno Ansaloni ci ricorda quanto siano cruciali rispetto, responsabilità e rispetto delle regole. Chi non ha nulla da nascondere non scappa: è ora di rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza. Solo così potremo prevenire altre tragedie e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Per ora il giovane è in carcere, accusato di omicidio stradale e speriamo che ci rimanga per un bel pezzo. Il povero Bruno Ansaloni ha lasciato la sua vita sulla strada. La moglie, che era alla guida quando la loro vettura è stata tamponata dalla Bmw dello spacciatore, è ricoverata in ospedale ma se la caverà. Come in altri casi, quando qualcuno cerca di fuggire all’alt dei carabinieri o della polizia, ha qualcosa da nascondere. Chi non ha nulla da temere si ferma e si sottopone ai controlli. Male non fare, paura non avere, recita un vecchio adagio di paese. In casi come quello del povero Ansaloni non deve esistere pietà giudiziaria e vanno applicate tutte le aggravanti possibili allo sciagurato che ha provocato l’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it