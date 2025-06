Chi era Sueli Leal Barbosa mamma e infermiera morta lanciandosi dalla finestra per salvarsi da un incendio

Una storia di coraggio e sacrificio quella di Sueli Leal Barbosa, infermiera brasiliana residente a Milano, che il 5 giugno scorso si è lanciata dal quarto piano per salvare la vita dei suoi cari durante un incendio. Mamma e dedita professionista, Sueli ha dimostrato un'immensa forza d'animo nel tentativo di proteggere ciò che amava. La sua vicenda tocca il cuore di tutti, lasciando incertezza sulle cause e sulle circostanze di quella tragica notte.

Sueli Leal Barbosa è morta a Milano, lanciandosi dal quarto piano del palazzo dove viveva per salvarsi da un incendio nel suo appartamento. Indagini in corso. Sueli Leal Barbosa di origini brasiliane, avrebbe compiuto 49 anni tra circa due settimane. Nella notte del 5 giugno si è lanciata nel vuoto dal quarto piano del palazzo dove abitava per sfuggire alle fiamme che stavano avvolgendo il suo appartamento. Ma lo schianto con l’asfalto non le ha lasciato scampo ed è morta qualche ora dopo all’ospedale Fatebenefratelli. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chi era Sueli Leal Barbosa, mamma e infermiera, morta lanciandosi dalla finestra per salvarsi da un incendio

In questa notizia si parla di: Sueli Leal Barbosa Morta

Sueli Leal Barbosa, chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano - Il tragico incendio di Viale Abruzzi ha sconvolto Milano, portando via Sueli Leal Barbosa, una donna brasiliana di 48 anni, nel disperato tentativo di salvarsi.

? Sueli Leal Barbosa, chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano http://dlvr.it/TLB973 #Milano #Incendio #SueliLealBarbosa #VialeAbruzzi #Cronaca Partecipa alla discussione

Chi era Sueli Barbosa, l’infermiera morta nell’incendio a Milano: lascia un figlio di 10 anni - Brasiliana, madre di un bambino di 10 anni, lavorava a Milano nel settore sanitario. Una vita dedicata al figlio e al lavoro, finita tragicamente tra ... Da affaritaliani.it

Sueli Leal Barbosa: chi è la donna morta a Milano nell’incendio in viale Abruzzi - Sueli Leal Barbosa, 48 anni, è morta la scorsa notte dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento in fiamme. Originaria del Brasile, si era ... Scrive lapresse.it

Sueli Leal Barbosa, chi è la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano - Quando è divampato il rogo, la donna era da sola in casa. Per tentare di sfuggire alle fiamme, si è lanciata dal quarto piano: soccorsa, è deceduta in ospedale, Il compagno è stato rintracciato in un ... Scrive msn.com