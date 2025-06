Chi era Sueli Leal Barbosa la 48enne che ha perso la vita buttandosi dalla finestra per sfuggire all’incendio a Milano

Una tragedia che ha scosso Milano: Sueli Leal Barbosa, 48enne infermiera, ha perso la vita tentando di sfuggire a un incendio nel suo appartamento di viale Abruzzi. La sua storia ci ricorda quanto il coraggio e la desiderio di sopravvivenza possano portare a gesti estremi, lasciando un vuoto nel cuore della comunità . Continua a leggere.

Sueli Leal Barbosa è la 48enne che è deceduta la scorsa notte dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano in viale Abruzzi per scappare a un incendio. Da anni viveva insieme al compagno a Milano, dove lavorava come infermiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it