chi è roberta etzi la mamma coraggiosa di chiara balistreri

Roberta Etzi è la mamma di Chiara Balistreri, rimasta sempre accanto alla giovane per sostenerla nel momento più duro della sua vita, quando è stata vittima di violenze psicologiche e fisiche da parte del fidanzato. La storia di Chiara Balistreri. Chiara Balistreri è diventata un simbolo per tante donne vittime di violenza, ribellandosi alla crudeltà del suo ex e combattendo una battaglia per salvarsi letteralmente la vita. Come ha ricordato anche Simona Ventura durante l' Isola dei Famosi infatti, Chiara venne aggredita fisicamente dall'ex Gabriel, che arrivò ha spaccarle il naso con un pugno.