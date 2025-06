Chi è Mirwan Suwarso il ricchissimo proprietario del Como che ha rimbalzato l’Inter per Fabregas

Mirwan Suwarso, il potente presidente del Como, è diventato il volto simbolo della rinascita del club dopo l'acquisizione da parte dei fratelli Hartono. Con la sua visione ambiziosa e decisioni strategiche, ha segnato un punto di svolta, incluso il controverso rifiuto all’Inter per Fabregas. Ma chi è davvero questa figura carismatica e influente? Scopriamo di più su Mirwan Suwarso, protagonista indiscusso nel mondo del calcio italiano.

Mirwan Suwarso è il presidente del Como che ha preso questa carica lo scorso ottobre dopo l'acquisizione del club da parte dei fratelli Hartono: è lui ad aver chiuso le porte all'Inter per Fabregas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mirwan Suwarso Como Inter

Fabregas via dal Como per l’Inter? C’è l’annuncio del presidente Mirwan Suwarso: svelato il futuro del tecnico spagnolo. Cosa ha detto - C’è aria di cambiamenti nell'aria, e l'Inter non vuole restare indietro! Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha svelato il destino di Cesc Fabregas, aprendo a un possibile approdo sulla panchina nerazzurra.

Mirwan Suwarso torna sulla trattativa Fabregas-Inter Le parole del Presidente del Como a Sky Sport sono chiare: "Ci hanno chiesto il permesso, abbiamo detto di no" #Inter #Como #Fabregas Partecipa alla discussione

Mirwan Suwarso, Presidente Como: “Nessuna novità. Con l’#Inter non è successo niente. Loro hanno chiesto il permesso per trattare, abbiamo risposto di no. Se Cesc sara il prossimo allenatore del Como? Si, speriamo”. Partecipa alla discussione

Chi è Mirwan Suwarso, il ricchissimo proprietario del Como che ha rimbalzato l’Inter per Fabregas - Mirwan Suwarso è il presidente del Como che ha preso questa carica lo scorso ottobre dopo l'acquisizione del club da parte dei fratelli Hartono: è lui ... Da fanpage.it

Como, Suwarso gela l'Inter: "Comunicato a Marotta il no per Fabregas. Cesc non ha mai chiesto di andarsene" - La telenovela Cesc Fabregas-Inter sembra essere arrivata oggi ad una netta conclusione. La parola fine sulla possibilità di vedere ... msn.com scrive

Inter, è rimasto solo Chivu. Schiaffo Como su Fabregas: "Pura fantasia" - Si fa sempre più caldo il futuro della panchina nerazzurra: Suwarso chiaro, Marotta e Ausilio puntano sul tecnico del Parma ... Si legge su tuttosport.com

Il presidente del Como: “Fabregas? L'Inter ha chiesto il permesso per trattare, abbiamo detto di no