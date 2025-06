Chi è la persona più ricca d’Italia nel 2025? Forbes ha confermato Giovanni Ferrero, con un patrimonio stimato di 38,2 miliardi di dollari, posizionandolo al 41° posto nella classifica mondiale dei miliardari. Alla guida del colosso dolciario Ferrero SpA, famoso per Nutella, Kinder e Ferrero Rocher, Ferrero continua a dominare il settore. Solo nel 2023, i ricavi dell’azienda hanno superato i 18 miliardi di dollari, consolidando la sua leadership globale…

Nel 2025 Forbes ha confermato Giovanni Ferrero come la persona più ricca d’Italia. Con un patrimonio stimato in 38,2 miliardi di dollari, si trova al 41° posto nella classifica mondiale dei miliardari, guidata da Elon Musk. Ferrero è presidente esecutivo della Ferrero SpA, colosso dolciario noto in tutto il mondo per prodotti come Nutella, Kinder, Ferrero Rocher e Tic Tac. Solo nel 2023, l’azienda ha generato ricavi per 18 miliardi di dollari, confermandosi una delle realtà più solide e riconosciute nel settore alimentare globale. Chi è Giovanni Ferrero, la persona più ricca d’Italia. Il Kinder Maxi della Ferrero (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it