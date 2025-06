Chi è Gutierrez dal debutto col Real Madrid a essere uno dei protagonisti del Girona | tutte le curiosità sul nuovo obiettivo della Juve E sul futuro…

Scopriamo insieme l’affascinante percorso di Miguel Gutierrez, dal suo esordio con il Real Madrid alla consacrazione come protagonista del Girona. Un talento che sta facendo parlare di sé nel calciomercato e che potrebbe presto vestirsi di bianconero. Ma chi è davvero questo giovane promettente? Le curiosità e i dettagli sul suo futuro sono pronti a scoprirsi in questa analisi approfondita. La Juventus punta forte su di lui: siete pronti a conoscerlo meglio?

Chi è Gutierrez, dal debutto col Real Madrid a essere uno dei protagonisti del Girona: i dettagli sul terzino accostato alla Juve. Si infiamma una nuova pista per il calciomercato Juve in entrata. Secondo quanto riportato da AS, i bianconeri starebbero facendo sul serio per Miguel Gutierrez, terzino del Girona classe 2001. L'indiscrezione del portale spagnolo vede la Juve molto avanti nella trattativa e in procinto di chiude un colpo da quasi 35 milioni di euro. Ma chi è Gutierrez? Nato a Madrid, anche calcisticamente parlando, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, con cui ha anche debuttato in prima squadra nel 2021.