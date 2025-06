Chi è Giovanni Brusca il boia di Falcone del piccolo Di Matteo definitivamente libero

Giovanni Brusca, il noto ex boss mafioso e tristemente ricordato come il boia di Giovanni Falcone, oggi, a 68 anni, può finalmente rivendicare la sua libertà definitiva. Dopo aver scontato una lunga pena e aver collaborato con la giustizia, la sua storia si intreccia con quella della lotta alla mafia in Italia. Ma cosa significa davvero questa libertà per lui e per la memoria delle vittime? Scopriamolo insieme.

Palermo, 5 giugno 2025 – A 68 anni Giovanni Brusca è un uomo libero. Definitivamente. L’ex capomafia, boia di Giovanni Falcone, ha pagato il suo debito con la giustizia. Venticinque anni di carcere, più 4 anni di libertà vigilata, per oltre un centinaio di omicidi che ha ordinato o commesso in prima persona. Una pena ‘scontata’ in quanto collaboratore di giustizia. Brusca resterà sottoposto al programma di protezione: continuerà a vivere lontano dalla Sicilia, sotto una falsa identità. Già la sua scarcerazione, nel 2021, fu seguita da un vespaio di polemiche, sollevate dai familiari delle vittime di Cosa Nostra, ma non solo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Giovanni Brusca, il boia di Falcone del piccolo Di Matteo definitivamente libero

