Chi è Diodato Abagnara il generale italiano al comando dell’Unifil | coordinerà i militari lungo la Blue Line tra Libano ed Israele

Diodato Abagnara, nome di spicco tra i generali italiani, è stato nominato comandante dell’UNIFIL in Libano, il ruolo cruciale che coordinerà le forze lungo la Blue Line tra Libano e Israele. Con oltre 36 anni di esperienza militare, ha già dato prova di leadership nel territorio libanese. Chi è davvero Diodato Abagnara e quale sarà il suo impatto in questa delicata missione internazionale? Scopriamolo insieme.

Il segretario generale delle Nazioni unite António Guterres ha nominato il generale Diodato Abagnara come comandante della missione Unifil in Libano. Il militare italiano succede allo spagnolo Aroldo Lázaro Sáenz. Abagnara ha un'esperienza di oltre 36 anni di servizio militare. Ha ricoperto in Libano già il ruolo di presidente del Comitato tecnico militare, supervisionando il coordinamento di più Paesi a supporto delle Forze armate libanesi.

