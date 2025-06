Chi è Amaradio il giocatore della Juventus Next Gen in rampa di lancio | allenamenti con la Prima Squadra e contatti per il rinnovo Ecco il suo profilo tecnico

Chi è Amaradio, il giovane talento della Juventus Next Gen in rapida ascesa? Dalla serie D al debutto in prima squadra, Luca Amaradio sta conquistando attenzione con allenamenti esclusivi e contatti per il rinnovo. Questo profilo svela le sue qualità tecniche e la carriera promettente di un 2005 che potrebbe diventare il volto nuovo del calcio italiano. Ecco perché il suo treno di opportunità non smetterà di passare…

di Fabio Zaccaria Chi è Amaradio, la seconda punta classe 05 della Next Gen in orbita Prima Squadra: dalla serie D al primo anno in bianconero. Ecco l’identikit del giocatore con focus su carriera e caratteristiche tecniche. I treni delle occasioni si sa, nella vita, passano non troppe volte. Quello di Luca Amaradio, polivalente giocatore offensivo della Juventus Next Gen, probabilmente sta per passare ed ha un carico davvero ghiotto. Sì perché il giovane classe 2005 ha incantato tra le fila bianconere tutta la stagione, tra pochissima Primavera e principalmente Next Gen, gli occhi della Prima Squadra hanno acceso i fari su di lui viste le prestazioni notevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Amaradio, il giocatore della Juventus Next Gen in rampa di lancio: allenamenti con la Prima Squadra e contatti per il rinnovo. Ecco il suo profilo tecnico

In questa notizia si parla di: Amaradio Giocatore Next Prima

“È come Soulé!”: Juve, la carta a sorpresa di Tudor per il Mondiale per Club - Il futuro della Juventus potrebbe riservare una sorpresa dell'ultima ora: Luca Amaradio, giovane esterno della Next Gen, potrebbe infatti essere il prossimo volto emergente a salire a bordo dell'aereo ... Lo riporta msn.com

Luca Amaradio alla Juventus Next Gen: UFFICIALE il colpo, ecco chi è - Luca Amaradio è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. È ufficiale il passaggio in bianconero ... Per Amaradio, quella che si appresta a iniziare, sarà la prima esperienza in un campionato ... Riporta ilbianconero.com

Juventus Next Gen, AMARADIO: "Da piccolo indossavo la maglia di Pogba e Del Piero" - Luca Amaradio, giovane talento della Juventus Next Gen, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Casa di C" in cui ha parlato della sua prima stagione in bianconero. Ecco le sue ... Segnala tuttojuve.com

Luca Amaradio, 2005, Juventus Next Gen