Cherki Manchester City come si sta svolgendo la trattativa di mercato? Le novità

Le trattative tra Cherki e il Manchester City sono ormai in fase avanzata, con fonti affidabili come Fabrizio Romano che parlano di una fumata bianca imminente. Dopo una trattativa lampo, sembra che il talentuoso francese stia per trasferirsi in Premier League, portando nuove emozioni e prospettive al club inglese. Resta da capire come questa operazione influenzerà il mercato e la rosa della squadra. Ecco tutte le ultime novità.

Cherki Manchester City, prosegue senza problemi la trattativa tra la squadra inglese e il fuoriclasse del Lione Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Cherki e il Manchester City sarebbero vicini alla fumata bianca, considerando anche la trattativa lampo tra il giocatore francese e la società inglese. Ecco le ultime indiscrezioni. LA SITUAZIONE – Le trattative . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cherki Manchester City, come si sta svolgendo la trattativa di mercato? Le novità

Cherki andrà al Manchester City? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul fuoriclasse francese - Cherki andrà al Manchester City? Ecco le ultime indiscrezioni sul fuoriclasse francese del Lione. Le novità Il Manchester City potrebbe presto cambiare strategia sul mercato, puntando con decisione su ... Secondo calcionews24.com

Cherki, dove andrà a giocare il fuoriclasse del Lione? L’attaccante chiarisce le offerte che sono arrivate - Rayan Cherki lascerà il Lione, ma dove andrà a finire il fuoriclasse algerino? Queste dichiarazioni potrebbero essere una sentenza La prima convocazione in Nazionale è un’emozione che non si dimentica ... Segnala calcionews24.com

Il City si rafforza, pronto Cherki - Rayan Cherki vicino al trasferimento al Manchester City Il trasferimento di Rayan Cherki al Manchester City è ormai imminente. Dopo le prime indiscrezioni del fine settimana, ... Come scrive tuttojuve.com

