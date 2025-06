Che fare domenica? Il Pd sposa la Cgil Centrodestra al mare

Domenica si preannuncia una giornata di scelte e alleanze inaspettate: il Pd si veste di verde CGIL per sostenere i cinque Sì, invitando tutti a votare. Mentre il centrodestra, tra previsioni meteo e spiagge deserte, sembra preferire il relax al seggio, la realtà sociale batte forte. Per molti, il voto è un gesto di speranza contro le ingiustizie e le incertezze quotidiane. È il momento di fare sentire la propria voce.

Se il Pd si mette la maglietta della Cgil per i cinque Sì e va a votare per i referendum, il centrodestra guarda le previsioni del tempo e pensa di andare a fare la prima puntata al mare o comunque resterà lontano dai radar dei seggi. "C’è chi perde il lavoro da un giorno all’altro e si ritrova con appena 6 mensilità in tasca, magari con una famiglia o un mutuo da pagare - sottolinea il deputato del Pd Marco Furfaro - C’è chi viene licenziato senza giusta causa e non ha nemmeno il diritto di tornare al proprio posto di lavoro. C’è chi è nato e cresciuto in Italia, ma per lo Stato è invisibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it