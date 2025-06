Che cos’è la Giornata Mondiale dell’Ambiente? Quest’anno il focus è sull’inquinamento da plastica

Ogni anno, il 5 giugno, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’occasione fondamentale per riflettere sulle sfide che minacciano il nostro pianeta. Quest’anno, il focus è sull’inquinamento da plastica, una delle emergenze più urgenti e pervasive. È il momento di agire insieme: scopriamo come possiamo contribuire a proteggere i nostri oceani e le future generazioni dalle minacce dell’inquinamento plastico.

La Giornata Mondiale dell'Ambiente è un evento istituito nel 1972 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse problematiche legate alle varie cause ambientali. La prima Giornata Mondiale si celebrò il 5 giugno 1974 e da allora la data è rimasta questa. Al centro delle iniziative c'è la protezione del nostro pianeta, vista da differenti punti di vista. Per esempio, come contrastare l'inquinamento marino e il riscaldamento globale. Con attività, a livello locale, nazionale o globale, che invitino la popolazione a porsi il problema della sostenibilità. Ogni anno, il tema cambia.

