Che Chiassino i vicoli del centro tornano a splendere con luci piante e installazioni

I chiassini del centro di Prato tornano a splendere: luce, piante e installazioni trasformano questi angoli storici in spazi di magia e convivialità. Il 5 giugno 2025, si sono presentati gli interventi di riqualificazione di Vicolo Fior di Vetta e Vicolo de Gherardacci, due passaggi fondamentali per la connessione urbana. Un progetto che valorizza il passato, rendendo il centro più vivibile e sorprendente. E tutto ciò per riscoprire l’incanto nascosto nei dettagli quotidiani.

Prato, 5 giugno 2025 – Sono stati presentati nella mattinata di oggi, 5 giugno, gli interventi di riqualificazione in due chiassini del centro storico: Vicolo Fior di Vetta, che si trova a fianco del teatro Metastasio, e Vicolo de Gherardacci, che collega via Garibaldi a via Tintori. I due vicoli interessati sono stati scelti per le loro caratteristiche di spazi di collegamento verso il centro molto utilizzati, nonostante le dimensioni ridotte, e la loro connessione tra spazi di cultura e culture come teatri Metastasio e Politeama, la Moschea ed alcuni degli assi più utilizzati nel centro storico come via Pugliesi e via Garibaldi.

