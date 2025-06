Charoscuro il nuovo crime Netflix con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon | trama e quando esce

Se siete appassionati di serie italiane e misteri avvincenti, non potete perdervi "Charoscuro", il nuovo crime su Netflix con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Ambientata nel mondo dell’arte, questa intrigante produzione combina suspense e humor in otto episodi imperdibili. Preparatevi a un viaggio tra colpi di scena e atmosfere oscure, perché "Charoscuro" sta per arrivare a sorprendervi e a rivoluzionare il vostro modo di vivere il genere crime.

Amanti delle serie italiane e dei crime sappiate che sta per arrivare su Netflix un nuovo titolo pronto a conquistarvi. Si intitola "ChiaroScuro” ed è una serie n 8 episodi ambientata nel mondo dell’arte che mischia i generi del crime e della comedy. La serie scritta da Umberto Gnoli, Michela. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Charoscuro, il nuovo crime Netflix con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon: trama e quando esce

