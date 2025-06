Chanel Totti che lavoro fa dopo il diploma

Dopo il diploma e i festeggiamenti per i suoi 18 anni, Chanel Totti ha deciso di seguire le orme di una famiglia di grandi personalità, entrando nel mondo digitale come influencer. Con la sua naturale grinta e il talento per i social, si è affermata come una giovane protagonista nel panorama online, dimostrando già un grande spirito intraprendente e una visione moderna del successo. Ma cosa fa esattamente Chanel Totti oggi?

Che lavoro fa Chanel Totti? Intraprendente come papà Francesco Totti e grintosa come mamma Ilary Blasi, dopo il diploma la giovane ha iniziato già a lavorare. La figlia del campione della Roma e della conduttrice infatti ha cominciato una carriera come influencer. Che lavoro fa Chanel Totti. Dopo il diploma e la festa per i suoi 18 anni, Chanel Totti ha deciso di lanciarsi immediatamente nel mondo della lavoro. Per farlo ha scelto i social dove ha iniziato a sponsorizzare alcuni prodotti, realizzando dei video ADV. Particolarmente attiva su Instagram e TikTok, Chanel è apparsa da subito a tutti a suo agio fra prodotti e sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chanel Totti, che lavoro fa dopo il diploma

Scopri altri approfondimenti

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

CHANEL TOTTI: SUCCESSFUL DIPLOMA, BUT WHERE IS FRANCESCO TOTTI?