Chanel presenta la nuova collezione di high jewerly | un viaggio tra Hollywood e Kyoto

Chanel punta alla luna con la nuova collezione di alta gioielleria “Reach for the Stars”, un capolavoro che fonde eleganza, fantasia e maestria artigianale. Un viaggio tra Hollywood e Kyoto, dove le stelle diventano preziosi protagonisti, illuminando un mondo di sogni e raffinatezza. Questa collezione unica celebra il potere della creatività e dell’ispirazione, invitandoci a guardare sempre oltre, verso l’infinito.

C’è chi mira alle stelle per metafora, e chi – come Chanel – lo fa letteralmente, trasformando la volta celeste in ispirazione concreta per la nuova collezione di alta gioielleria “Reach for the Stars”. Un progetto ambizioso e poetico, presentato in anteprima al Museo Nazionale di Kyoto, che unisce sogno, memoria e creatività in 110 pezzi unici, scolpiti nella luce di diamanti, topazi e zaffiri. Chanel punta alla luna con la nuova collezione di alta gioielleria: sogni, stelle e ali di luce. Dietro ogni creazione, c’è l’eco della visione di Gabrielle Chanel: una donna che ha saputo reinventarsi più volte, spinta da un’inquietudine elegante e tenace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it