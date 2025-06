Cercasi aule scolastiche di Brindisi per ospitare i figli dei dipendenti Onu

Brindisi si prepara ad accogliere i figli dei dipendenti Onu, con l'obiettivo di offrire aule scolastiche dedicate. Questa iniziativa, frutto di un confronto tra il sindaco Giuseppe Marchionna e la delegazione della Base Logistica, apre nuove prospettive di collaborazione e sviluppo locale. A breve si svolgeranno i sopralluoghi per selezionare le aule più adatte, contribuendo così a creare un ambiente stimolante e sicuro per i giovani studenti.

BRINDISI - A breve i sopralluoghi per mettere a disposizione aule scolastiche, a Brindisi, per i figli dei dipendenti Onu. Scambio di idee questa mattina (giovedì 5 giugno 2025) a Palazzo di Città fra il sindaco del capoluogo adriatico, Giuseppe Marchionna, e una delegazione della Base logistica.

