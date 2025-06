Cercano il padre in obitorio ma è stato cremato da un’altra famiglia | Come hanno fatto a non accorgersene?

Una scoperta sconvolgente scuote Torino: i figli di Vladimir Acristini cercano il padre in obitorio, ma scoprono che la sua salma è stata scambiata e cremato da un’altra famiglia senza rendersene conto. Come è stato possibile un errore così grave? La vicenda apre un inquietante interrogativo sulla gestione delle pratiche funebri e sulla sicurezza degli scambi di salme, lasciando tutti senza parole. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile storia.

Lo scambio di salme all’obitorio di Torino dove i figli di Vladimir Acristini hanno scoperto che del padre 56enne non erano rimaste neppure le ceneri perché l’altra famiglia non si è accorta di nulla e le ha disperse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Scambio di cadavere all’obitorio di Torino, l’incubo di una famiglia: "Nostro padre è stato cremato per errore" - Un episodio scioccante scuote l'obitorio di Torino: Vladimir Acristini, morto da pochi giorni, scompare misteriosamente, scatenando l’angoscia di una famiglia devastata.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavinia chiarisce ogni dubbio #papafiglia #famiglia