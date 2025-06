Centrocampo in bilico | Anguissa spinge per l’addio Lobotka in stand-by

Il futuro del centrocampo del Napoli è in bilico: Anguissa spinge per l'addio mentre Lobotka resta in stand-by. Due pilastri che hanno fatto la differenza stanno vivendo momenti di incertezza, rischiando di cambiare le sorti della squadra. La prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva per definire il destino di questi protagonisti. Scopriamo cosa riserva il futuro azzurro.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

