Il centro storico di Cesena si anima di vibrazioni sonore e magia, riportando il concertone in piazza. Piazza del Popolo, gremita di migliaia di spettatori, si trasforma in un palcoscenico per performance live dei più grandi nomi della scena nazionale, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un evento che vuole riscoprire il fascino delle grandi occasioni e riappropriarsi del cuore urbano, come negli anni passati. Lorenzo Plumari ci spiega: "Serve tornare al 2012, nel..."

Piazza del Popolo gremita, migliaia di persone, la musica dei grandi nomi del panorama nazionale che suonano dal vivo a Cesena in un concerto per la cittĂ , organizzato alla fine dell’estate. Da questa suggestione parte Lorenzo Plumari, assessore comunale allo sviluppo economico, con l’intento di riportare nel cuore urbano il fascino e l’appeal del grande evento. Plumari, dall’ultima edizione sono passati anni. "Serve tornare al 2012. Nel frattempo sono cambiate molte cose il contesto è diverso. Ma quel progetto può tornare e può farlo per restare con successo. L’idea è di riportare il concertone nel cuore della cittĂ e poi di radicarlo, rendendolo una costante nel nostro panorama legato all’intrattenimento e alla valorizzazione urbana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro storico a suon di musica: "Riportiamo il concertone in piazza"

