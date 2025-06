Centro sportivo italiano oltre i confini | torneo di calcio a 7

trascende i confini nazionali, unendo passione, talento e spirito di squadra in un evento imperdibile. Preparati a vivere due giorni di emozioni intense, amicizia e sana competizione, sotto il segno del fair play e della solidarietĂ . Non perdere questa occasione: il 6 e 7 giugno, Palermo si trasforma nel palcoscenico di un torneo che resterĂ nel cuore di tutti!

Si dice che "tutte le strade portano a Roma". ma non solo, infatti prossimo 6 e 7 giugno tutte le strade porteranno a Palermo per vivere la manifestazione sportiva "CSI oltre i confini". SarĂ un'occasione unica per i ragazzi, invitati a partecipare ad un quadrangolare di calcio a 7 che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it