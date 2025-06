Centro diurno per l' autismo giornata storica per Messina | l' Asp annuncia l' inaugurazione

Una giornata storica per Messina: il 16 giugno si inaugura il nuovo centro diurno contro l'autismo a Mortelle, simbolo di speranza e impegno per le famiglie. Dopo anni di attese, questa struttura rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più inclusivo e supportivo per le persone con autismo e i loro cari. Un traguardo che segna l’inizio di un percorso di crescita e sostegno comunitario.

Sarà una giornata storica dopo anni di attese. Si inaugura il 16 giugno il centro diurno contro l'autismo a Mortelle. Volge a termine dunque l'attesa da centinaia di famiglie messinesi che attendono di poter usufruire dei servizi specializzati per la presa in carico di persone affette da disturbo.

