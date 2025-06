Centri estivi a Montevarchi | offerta più ampia e costi ridotti pensando alle famiglie

Se state cercando un’opportunità stimolante e accessibile per i vostri figli quest’estate, Montevarchi risponde con una proposta imperdibile. I centri estivi comunali del 2025 offrono un’ampia gamma di attività divertenti, educative e pensate per bambini dai 3 agli 11 anni, con costi più bassi e tante novità pensate per alleggerire il budget delle famiglie. È arrivato il momento di pianificare un’estate indimenticabile!

Prenderà il via a breve la programmazione dei Centri estivi comunali, da giugno fino a settembre, rivolta ai bambini dai 3 agli 11 anni. L'edizione 2025 introduce alcune novità pensate per agevolare le famiglie. La principale riguarda la riduzione della retta settimanale per i turni a giornata intera che passa da 130 ai 110 euro di quest'anno, ma anche l'attivazione di un nuovo turno dal 1 al 12 settembre dedicato alla fascia di età 3 - 6 anni, rispondendo a una richiesta dei genitori.

