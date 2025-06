Centodieci film In giuria Buy e James Franco

Il Milano Film Fest si accende di energia e creatività, portando oltre 110 film tra concorsi internazionali, anteprime, talk e spettacoli all'aperto in ogni angolo della città. Tra star come James Franco e centodieci film in giuria, il festival trasforma i quartieri milanesi in un palcoscenico vibrante, dove arte e cultura si incontrano sotto il cielo di Milano. Non perdere l'occasione di scoprire cosa rende unico questo grande evento cinematografico.

Il Milano Film Fest entra nel vivo e fa “ Scintille ” nei quartieri della città. Oltre 110 i film in programma, più due concorsi internazionali, anteprime, talk, proiezioni nei cortili, concerti al tramonto, laboratori aperti, ospiti e mostre. E fino a domenica saranno 18 le proiezioni nei nove municipi di Milano. Il festival è un progetto di Fondazione Milano Film Fest, che unisce quattro realtà cittadine: Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro, insieme al Comune di Milano-Cultura. E le “Scintille“ sono sostenute anche da Fondazione Cariplo. Direttore artistico della prima edizione del Milano Film Fest è Claudio Santamaria (nella foto con Agata De Laurentiis e Laura Boy). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centodieci film. In giuria Buy e James Franco

12 Angry Men (1957) - Knife Scene