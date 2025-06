Cento artisti contro il diabete

Cento artisti uniscono le loro voci per una causa fondamentale: combattere il diabete attraverso musica, spettacolo e solidarietà. Venerdì 27 giugno a Cesena, Diabetes in Music 2025 ‘Memorial Bob’ promette una serata indimenticabile, partendo dal centro storico e culminando alla Rocca Malatestiana. Un’opportunità imperdibile per sostenere i progetti di Diabete Romagna e sensibilizzare l'intera comunità, rafforzando l'impegno condiviso contro questa malattia.

Musica, spettacolo e solidarietà. È atteso per venerdì 27 giugno a Cesena, Diabetes in Music 2025 'Memorial Bob', una festa che partirà dal centro storico e si allargherà alla Rocca Malatestiana. "Si tratta di un evento organizzato per raccogliere fondi per finanziare i progetti di Diabete Romagna – spiega William Palamara presidente Diabetes Marathon –. Giunto alla sua decima edizione, l'evento animerà la città di Cesena con l'obiettivo di sensibilizzare le persone al diabete". Un centinaio di artisti si esibiranno dalle 18 di venerdì 27 giugno in centro, per confluire poi alla Rocca. Dalle 18 in piazza Amendola 'Mg Jazz & More Trio', con Monica Gualdi, Dino Mondello, Marco Preger.

