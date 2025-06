Cento anni di Trento Bondone | un secolo di emozioni in un’unica mostra

Celebrare un secolo di passione e avventura: questa è l’essenza della mostra "Cento Anni di Trento Bondone", un viaggio attraverso auto e moto d’epoca e moderne, che racconta storie di motori, coraggio e innovazione. Oggi, ultimo giorno per immergersi in questa emozionante esposizione all’Expo di Trento, in via Briamasco. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica prima che la mostra chiuda i battenti!

Ultimo giorno oggi, giovedì 5 giugno, per visitare la mostra di auto e moto – d’epoca e non solo – organizzata all’Expo di Trento, in via Briamasco, in occasione dei cento anni della Trento Bondone che ricorreranno il prossimo 8 giugno. L’esposizione – allestita da varie organizzazioni tra cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cento anni di Trento Bondone: un secolo di emozioni in un’unica mostra

