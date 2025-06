Cene Bergamo uccide la moglie poi si toglie la vita | l' allarme dato dal figlio

Un drammatico femminicidio scuote Bergamo: un uomo ha ucciso la moglie e si è tolto la vita, dopo aver lasciato un allarme urgente del figlio di 20 anni, impossibilitato a entrare in casa. La tragica scena si svolge nella quiete della Val Seriana, evidenziando ancora una volta l’urgenza di affrontare con fermezza il fenomeno della violenza di genere. È un richiamo alla necessità di interventi immediati e concreti per proteggere le vittime e prevenire simili tragedie.

