Ceferin sfiduciato | Sheva e Platini vogliono la UEFA

Un’onda di cambiamento scuote il calcio europeo: Aleksander Ceferin, al timone della UEFA dal 2016, potrebbe essere sfiduciato. Ex campioni come Sheva e Platini si uniscono per rivendicare un nuovo corso, pronti a scatenare una vera rivoluzione politica nel mondo del calcio. La scena è pronta a cambiare radicalmente: cosa riserverà il futuro della federazione più potente d’Europa? Restate sintonizzati, perché il gioco sta per cambiare volto.

Possibile rivoluzione nella politica del calcio. I due ex attaccanti sono pronti a scendere in campo: ecco cosa sta succedendo Il ‘regno’ di Aleksander Ceferin alla UEFA va avanti ininterrottamente ormai dal 2016. Un regno, che è passato da altre due elezioni, quella del 2019 e del 2023, in cui è stato eletto da unico candidato. (LaPresse) – Calciomercato.it La reggenza del 57enne di Lubiana, però, potrebbe presto essere messa in discussione. Come racconta in Spagna, Mundo Deportivo, ci sta pensando seriamente Michel Platini. L’ex giocatore della Juventus, dopo l’assoluzione nel procedimento giudiziario che lo vedeva indagato con Sepp Blatter per presunta frode ai danni dalla FIFA, sarebbe intenzione a tornare in politica per spodestare Aleksander Ceferin. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ceferin sfiduciato: Sheva e Platini vogliono la UEFA

In questa notizia si parla di: Ceferin Uefa Sfiduciato Sheva

