Cedu condanna violenza polizia a Global Forum Napoli nel 2001 | 30mila euro di risarcimento ad avvocato napoletano

Nel cuore di Napoli, durante il Global Forum del 2001, si consumò un episodio che avrebbe segnato un punto di svolta nella tutela dei diritti umani in Italia. La Corte europea dei diritti umani ha infatti riconosciuto la violazione della Convenzione da parte dell’Italia, condannando il paese a risarcire un avvocato praticante vittima di maltrattamenti da parte della polizia. Un risultato importante che dimostra come anche le ingiustizie più oscure possano essere portate alla luce e giustizia.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Italia ha violato la Convenzione europea dei diritti umani per i maltrattamenti subiti da un avvocato praticante nella stazione di polizia Raniero il 17 marzo 2001 mentre a Napoli si teneva il Global Forum e una manifestazione che lo contestava. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha anche determinato che l'Italia dovrà versare ad Andrea Cioffi, allora avvocato praticante, 30mila euro per danni morali. Cioffi, come altri, venne "prelevato" in uno degli ospedali napoletani e portato alla stazione di polizia dove fu vittima di trattamenti "particolarmente odiosi", come già accertato dai tribunali italiani.

