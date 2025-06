C’è la petizione popolare | Servono strutture dedicate agli anziani

A Castiglione del Lago, la richiesta di strutture dedicate agli anziani prende forma grazie a una petizione popolare promossa da Forza Italia, già firmata da 500 cittadini. La segretaria comunale Pierina Lodovichi sottolinea l’importanza di questa iniziativa, mentre a febbraio l’amministrazione ha promosso un tavolo di confronto con associazioni e forze politiche. Un passo deciso verso un futuro più attento alle esigenze della nostra popolazione anziana.

Una petizione popolare per chiedere strutture dedicate agli anziani. E’ l’iniziativa che a Castiglione del Lago ha lanciato Forza Italia e ha già raccolto 500 firme, spiega la segretaria comunale Pierina Lodovichi. A febbraio l’ amministrazione comunale ha convocato un tavolo aperto con associazioni e forze politiche per predisporre un documento programmatico sulla sanità e assistenza da presentare alla residente della Regione, Stefania Proietti. In quella sede Lodovichi ha ribadito la necessità di realizzare il nuovo Centro salute, insieme ad adeguate strutture per assistenza anziani nel comune di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è la petizione popolare: "Servono strutture dedicate agli anziani"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Orti urbani in via Goito, la petizione popolare arriva in consiglio comunale: "Niente deve essere cementificato" - Gli orti urbani in via Goito sono al centro di un acceso dibattito, dopo che una petizione popolare firmata da oltre 1.

Edilizia popolare, in Sicilia servono 30 mila case. Sunia: 2.000 sfratti nel 2023