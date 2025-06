CdS – la posizione del Psg cosa è successo in Argentina

In un mondo del calcio in continua evoluzione, le ultime notizie dal Paris Saint-Germain e dall'Argentina lasciano tutti senza fiato. Il PSG sembra ancora alle prese con la trattativa per Franco Mastantuono, ma il Real Madrid non resta a guardare: ha inviato un emissario a Buenos Aires per tentare di sottrarre il talento ai parigini. È una partita di strategia e ambizione che potrebbe rivoluzionare il futuro di questo promettente calciatore.

2025-06-04 15:26:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Il Psg non ha ancora chiuso per Franco Mastantuono e così, come confermano fonti in Argentina, il Real ha mandato un emissario a Buenos Aires per provare a beffare i parigini e chiudere l’operazione. Come? Le merengues vogliono puntare sul fascino che hanno sempre esercitato sul ragazzo, garantendogli un percorso di crescita importante. Il club francese è sempre vicino al classe 2007, considerato da Luis Enrique un vero crack. Ma i freschi Campioni d’Europa non hanno ancora definito tutti gli accordi, lasciando spazio agli spagnoli di inserirsi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – la posizione del Psg, cosa è successo in Argentina

