CdS – Futuro in bianconero? Vi dico che…

Il mondo del calcio è in fermento: tra emozioni, sorprese e colpi di scena, l’ultima news dal CdS ci porta a Monaco di Baviera, dove Francisco Conceição ha incantato con il suo talento. Il giovane portoghese, già protagonista in Nations League, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ma cosa ci riserverà il futuro in bianconero? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena all’inizio.

2025-06-05 12:28:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Francisco Conceição scatenato in Nations League. Il figlio dell’ ex allenatore del Milan ha dato spettacolo all’ Allianz Arena contro la Germania, trascinando – insieme all’eterno Cristiano Ronaldo – il Portogallo in finale con un gol da urlo. Ai microfoni di Sky Sport, l’esterno classe 2002 di proprietà del Porto ma in prestito alla Juve, ha parlato di vari temi tra i quali il suo futuro in maglia bianconera ( 37 presenze e 5 reti in tutte le competizioni). Juve, Conceição dice la sua sul futuro in bianconero: “Vi dico che. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Futuro in bianconero? Vi dico che…”

In questa notizia si parla di: Bianconero Dico Germania Esterno

Amaradio Juve, l’agente Belloni: «La prima stagione in bianconero, i contatti per il rinnovo, la sua crescita e il Mondiale per Club: vi dico tutto» – ESCLUSIVA - Amaradio Juve, il promettente talento classe 2005, sta catturando l’attenzione di tutti con la sua prima stagione in bianco e nero.

Juve, senti Conceição: "Futuro in bianconero? Vi dico che..." - Il portoghese, protagonista in Nations League con la Nazionale lusitana, si sbilancia sulla sua possibile permanenza a Torino: i dettagli ... Riporta msn.com

Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo! Chiaro segnale alla Juve per il futuro – VIDEO - Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo: il VIDEO dell’incredibile conclusione Che gol ha fatto Chico Conceicao !? L’esterno della Juve ha segnato una rete clamorosa nel ma ... Scrive juventusnews24.com

Allegri perde Chiesa in vista di Verona-Juve: l’esterno bianconero non è stato convocato - L'esterno bianconero e il gallese sono out per un lieve affaticamento muscolare. Così come non faranno parte della gara contro l'Hellas anche Kean e De Sciglio. Un piccolo infortunio, per uno ... fanpage.it scrive

CANTO L INNO DELLA JUVENTUS DA INTERISTA