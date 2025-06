Cava de’ Tirreni la XLIX edizione de La Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca

Immergetevi nell’attesa emozionante della XLIX edizione de “La Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca”, un evento che unisce tradizione, talento e passione a Cava de’ Tirreni. Presentato presso la Sala di Rappresentanza del Comune, il calendario ufficiale promette due mesi ricchi di musica, storia e spettacolo. Non perdete l’appuntamento: il conto alla rovescia è iniziato per vivere un’esperienza indimenticabile!

E’ stato presentato presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni il calendario ufficiale degli eventi della XLIX edizione de “??????????????????????? –?????????????????”, in programma nei mesi di giugno e luglio 2025. Presenti alla conferenza stampa l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Cava de’ Tirreni Lorena Iuliano, in rappresentanza del Sindaco Vincenzo Servalli assente per motivi istituzionali, Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio Regione Campania, Gaetano Stella attore e regista, Paolo Apicella – Presidente Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, Mimmo Burza, Vicepresidente Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni. 🔗 Leggi su Zon.it