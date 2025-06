Catch ' n serve ball le vittorie della Asd Frampula celebrate in un incontro in Comune

Una rappresentanza dell'ASD Frampula è stata ricevuta in Comune a Forlimpopoli per celebrare le vittorie entusiasmanti nel catch 'n serve ball, sport innovativo simile alla pallavolo. Un momento di orgoglio e riconoscimento per i successi delle squadre femminile e maschile, ottenuti nel torneo nazionale "Sport senza confini" organizzato da AICS. Questa celebrazione sottolinea l'importanza dello sport come veicolo di inclusione e passione condivisa.

