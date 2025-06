castiglion fiorentino in un anno risparmiate 170mila bottiglie pari a 425 tonnellate di pet

Castiglion Fiorentino si conferma esempio di sostenibilità e sensibilità ambientale, risparmiando in un anno ben 170mila bottiglie di plastica, equivalenti a 4,25 tonnellate di PET. Le casine dell’acqua hanno erogato acqua equivalente a un investimento ecologico e sociale, premiando anche i nuclei familiari più attivi. Un passo fondamentale verso un futuro più verde, che coinvolge tutta la comunità nel rispetto del nostro pianeta.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Castiglion Fiorentino, in un anno, risparmiate 170mila bottiglie, pari a 4,25 tonnellate di PET. Le casine dell’acqua hanno erogato acqua come il volume di una piscina da 25 metri piena per un terzo. Premiati i 10 nuclei familiari che hanno più usufruito dei fontanelli nel 2024. 360 le persone che nel 2024 si sono recate periodicamente all’ufficio Ambiente del comune di Castiglion Fiorentino per la ricarica della tesserina attestando la media della ricarica pro capite annuale a 33.50 euro. Le casine dell’acqua hanno erogato acqua per un quantitativo di bottiglie in plastica pari a 170. 🔗 Leggi su Lanazione.it