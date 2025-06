Cassa Centrale Banca | Approvato Bilancio 2024 con Utile Netto di 1 168 Milioni

Cassa Centrale Banca si conferma protagonista nel panorama finanziario italiano, approvando un bilancio 2024 da record. Con un utile netto di 1.168 milioni di euro, in aumento del 34% rispetto all’anno precedente, la banca dimostra solidità e capacità di innovare. Guidata dalla visione di sostenibilità e crescita, l’istituzione continua a investire in nuove erogazioni di...

L'Assemblea dei soci di Cassa centrale banca riunita a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi, ha approvato il bilancio separato ed esaminato il bilancio consolidato contenente la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità riferiti al 2024. L'esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.168 milioni di euro in crescita del 34% rispetto al 2023 (871 milioni euro). A guidare la crescita le nuove erogazioni di crediti per 8,6 miliardi (+6,3% anno su anno), per un'esposizione creditizia netta di 48,6 miliardi (+1,5% nell'anno) e la crescita della raccolta complessiva a 120 miliardi di euro, di cui 71 di raccolta diretta e 49 di indiretta (rispettivamente + 6,7% e 11% nell'anno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net