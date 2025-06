Casoria psicologo arrestato per violenza sessuale | Violentava le pazienti

Un caso inquietante scuote Casoria: uno psicologo è stato arrestato con l’accusa di aver violato le sue pazienti, coinvolgendo minorenni e donne vulnerabili in terapie basate su pratiche inaccettabili. Questa vicenda rivela un abisso di abuso di potere e mette in discussione la fiducia nelle figure di cura. La comunità si chiede come sia stato possibile tollerare tali comportamenti per anni, alimentando un dibattito urgente sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità professionale.

Terapia a base di sesso per guarire disturbi psicologici, su pazienti minorenni e donne dalla fragile emotività. Una pratica che andava avanti da anni, grazie all?indubbio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Casoria, psicologo arrestato per violenza sessuale: «Violentava le pazienti»

