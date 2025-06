Caso Visodent Adiconsum | A disposizione per la tutela dei pazienti dei centri odontoiatrici chiusi all' improvviso

Visodent Adiconsum si mette a disposizione per tutelare i pazienti dei centri odontoiatrici improvvisamente chiusi, spesso lasciando molti alle prese con interventi incompleti o mai iniziati. Di fronte a questa emergenza, numerosi pazienti si sono rivolti alle nostre sedi per ricevere assistenza, soprattutto perch√©, per usufruire delle prestazioni di Visodent, avevano sottoscritto contratti che ora sembrano non garantire pi√Ļ i loro diritti. La solidariet√† e la tutela sono la nostra priorit√†.

