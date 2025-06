Caso Svilar chiarimenti e distanza con la Roma | il Milan lo vuole per il post Maignan

Il futuro di Svilar si fa sempre più incerto, tra chiarimenti e distanze con la Roma, mentre il Milan si prepara ad approfittarne per il post Maignan. Con Gasperini pronto a firmare, l’avventura giallorossa sembra ormai alle porte, ma la vera sfida sarà gestire un mercato complesso e pieno di ostacoli. La missione è chiara: riportare la squadra in Champions League, e ogni mossa sarà cruciale per raggiungere questo ambizioso obiettivo.

A Gasperini non resta che la cosa più facile, la firma sul contratto che renderà ufficiale l’inizio dell’avventura della Roma, perché da li in poi di semplice non ci sarà più nulla. C’è un club da riportare in Champions League, e tutto passa da un mercato con limitazioni e ostacoli, da gestire nella maniera più sapiente possibile per costruire una rosa competitiva. In difesa Lukumì e Kossounou sono i profili seguiti con attenzione, ma la priorità e la permanenza di un Mile Svilar dal quale non si può prescindere. Fare pronostici su come finirà la telenovela rinnovo è un esercizio di stile che spaventa noi e tutti i tifosi, ancora di più dopo le novità di ieri: il belga ha provato ha fornire chiarimenti sulla faccenda parlando a La Repubblica, affermando di aver parlato con il club e di attendere i prossimi giorni per fornire all’esterno indicazioni più precise; parole che lasciano tutto in sospeso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it