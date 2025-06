caso paragon il copasir avverte sul rischio di svelare indagini segrete

La vicenda Paragon ha acceso i riflettori sulle delicate questioni di sicurezza e riservatezza, mettendo in evidenza il rischio di svelare operazioni di intelligence legittimamente autorizzate. Il Copasir, presieduto da Lorenzo Guerini, avverte che la diffusione di informazioni può compromettere le attività di sicurezza nazionale. Per preservare la riservatezza, il Comitato sollecita interventi normativi urgenti: un passo fondamentale per tutelare l'incolumità del Paese e garantire un equilibrio tra trasparenza e segretezza.

La vicenda Paragon ha fatto emergere il rischio di svelare operazioni di intelligence legittimamente autorizzate e, per questo, il Copasir invita Parlamento e Governo ad adottare “le opportune iniziative di carattere normativo” per impedirlo. Lo scrive il Comitato che vigila sull’intelligence, presieduto dal dem Lorenzo Guerini, nella relazione sul caso inviata oggi al Parlamento. Le societĂ di messaggistica – nel caso specifico Meta, proprietaria di WhatsApp, che ha informato gli utenti di essere stati spiati tramite il software Graphite di Paragon – possono, nel tentativo di salvaguardare la privacy dei propri clienti, “trovarsi a disvelare, come in alcuni dei casi trattati nella presente relazione, operazioni degli apparati di intelligence legittimamente autorizzate, nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane ovvero, in astratto, anche indagini svolte dalla magistratura regolarmente autorizzate, con potenziale pregiudizio per le operazioni stesse o per le indagini”. 🔗 Leggi su Formiche.net