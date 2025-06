Caso Netanyahu le associazioni del terzo settore scrivono al Presidente della Regione Campania

Le associazioni del terzo settore in Campania scrivono al presidente della regione, su spinta delle recenti tensioni in Israele, chiedendo di interrompere le relazioni istituzionali con il Governo Netanyahu. Un gesto forte, ispirato dai successi di Puglia ed Emilia-Romagna, volto a sottolineare l’importanza di una posizione etica e solidale. La loro richiesta si inserisce in un quadro più ampio di impegno civile e attenzione ai diritti umani, dimostrando che anche la società civile può fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, ComunitĂ Palestinese campana, CGIL Campania e Napoli, Forum del Terzo Settore Campania, Legambiente e Libera contro le mafie, con una lettera inviata al Presidente della Regione Campania chiedono, seguendo esempio della Puglia e dell’Emilia-Romagna, di approvare un provvedimento regionale che interrompa le relazioni istituzionali con i rappresentanti del Governo Netanyahu e con entitĂ ad esso collegate, fatte salvo quelle che si sono espresse a favore della fine delle violenze. Tale atto politico – scrivono nella lettera le associazioni – sarebbe un segnale di distanza da un governo le cui azioni – in violazione del diritto internazionale ed umanitario – sono state condannate anche da numerosi cittadine e cittadini israeliani e dalla corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Netanyahu, le associazioni del terzo settore scrivono al Presidente della Regione Campania

Approfondisci con questi articoli

Gaza, la mozione M5S Campania: “La Regione interrompa i rapporti con il governo Netanyahu” - La mozione del M5S in Campania lancia un grido d'allerta: la tragedia umanitaria di Gaza non può essere ignorata.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Salute mentale, in Campania spazio a politiche sanitarie innovative