Caso Liliana Resinovich la cugina | Lilly aveva paura Si sentiva controllata

Nel giallo che ha sconvolto l’Italia, emergono nuovi dettagli sulla tragica morte di Liliana Resinovich. La cugina Lilly confida di aver temuto per la sorella, sentendosi controllata e insicura, mentre si fanno strada domande senza risposta. Con contanti nascosti, una coperta di lana e rivelazioni sconvolgenti, il caso si infittisce, lasciando sospesi i misteri ancora irrisolti. Ecco cosa non torna nella vicenda che ha scosso tutti.

Contanti, una coperta di lana grezza e le rivelazioni della cugina: ecco cosa non torna nella morte di Liliana Resinovich. Lo ha rivelato la cugina Silvia Radin nell'ultima puntata di Chi l'ha visto?.

